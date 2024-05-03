ЗСУ відбили 12 атак росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб

Армія РФ протягом доби завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини та атакувала п’ять сіл, повідомив у ранковому зведенні 3 травня Генштаб ЗСУ.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дергачі, Липці та Рублене Харківської області“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Загалом по території України росіяни завдали трьох ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 116 обстрілів з РСЗВ. Під ударами артилерії було понад 120 населених пунктів.

На фронті зафіксували 134 бойові зіткнення.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – перерахували в Генштабі.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Ракетники вразили два склади боєприпасів, один засіб ППО, дві артилерійські системи та один ЗРК росіян.