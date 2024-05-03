ЗСУ відбили 12 атак росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб
Армія РФ протягом доби завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини та атакувала п’ять сіл, повідомив у ранковому зведенні 3 травня Генштаб ЗСУ.
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дергачі, Липці та Рублене Харківської області“, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Загалом по території України росіяни завдали трьох ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 116 обстрілів з РСЗВ. Під ударами артилерії було понад 120 населених пунктів.
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На фронті зафіксували 134 бойові зіткнення.
“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – перерахували в Генштабі.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Ракетники вразили два склади боєприпасів, один засіб ППО, дві артилерійські системи та один ЗРК росіян.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 07:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини та атакувала п’ять сіл, повідомив у ранковому зведенні 3 травня Генштаб ЗСУ".