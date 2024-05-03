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ВСУ отбили 12 атак россиян на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 07:53   03.05.2024
Оксана Горун
ВСУ отбили 12 атак россиян на Купянском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины и атаковала пять сел, сообщил в утренней сводке 3 мая Генштаб ВСУ.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Дергачи, Липцы и Рубленое Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.

В целом по территории Украины россияне нанесли три ракетных и 70 авиационных ударов, произвели 116 обстрелов из РСЗО.  Под ударами артиллерии было более 120 населенных пунктов.

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На фронте зафиксировали 134 боевых столкновения.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — перечислили в Генштабе.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника. Ракетчики поразили два склада боеприпасов, одно средство ПВО, две артиллерийские системы и один ЗРК россиян.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 07:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины и атаковала пять сел, сообщил в утренней сводке 3 мая Генштаб ВСУ".