ВСУ отбили 12 атак россиян на Купянском направлении — Генштаб
Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины и атаковала пять сел, сообщил в утренней сводке 3 мая Генштаб ВСУ.
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Дергачи, Липцы и Рубленое Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.
В целом по территории Украины россияне нанесли три ракетных и 70 авиационных ударов, произвели 116 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было более 120 населенных пунктов.
Читайте также: РФ начнет наступление в конце мая, но не сможет взять Харьков — ГУР
На фронте зафиксировали 134 боевых столкновения.
«На Купянском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — перечислили в Генштабе.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника. Ракетчики поразили два склада боеприпасов, одно средство ПВО, две артиллерийские системы и один ЗРК россиян.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ВСУ отбили 12 атак россиян на Купянском направлении — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 07:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины и атаковала пять сел, сообщил в утренней сводке 3 мая Генштаб ВСУ".