Головні новини Харкова 3 травня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:11

Вночі спокою харків’янам не давала тактична авіація РФ

Вночі в Харкові та області була затяжна повітряна тривога. Її оголосили о 03:48, а відбій дали лише о 06:49. Протягом цього періоду Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації.

Загалом на території України ніч була тихою: обійшлося без ракетних атак та нальоту “шахедів”.