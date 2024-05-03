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Головні новини Харкова 3 травня: як минула ніч

Події 07:11   03.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 3 травня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:11

Вночі спокою харків’янам не давала тактична авіація РФ

Вночі в Харкові та області була затяжна повітряна тривога. Її оголосили о 03:48, а відбій дали лише о 06:49. Протягом цього періоду Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації.

Загалом на території України ніч була тихою: обійшлося без ракетних атак та нальоту “шахедів”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 07:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".