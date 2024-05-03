У Харкові було чутно вибух: ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

Близько 11:37 у Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста.

За хвилину після цього, об 11:38, в Харківській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні.

Моніторингові канали повідомляли про «ціль на Харків або область».