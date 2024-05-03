У Харкові було чутно вибух: ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку
Близько 11:37 у Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста.
За хвилину після цього, об 11:38, в Харківській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні.
Моніторингові канали повідомляли про «ціль на Харків або область».
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, тревога, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові було чутно вибух: ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 11:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:37 у Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста.".