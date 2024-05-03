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У Харкові було чутно вибух: ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

Події 11:42   03.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові було чутно вибух: ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

Близько 11:37 у Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста.

За хвилину після цього, об 11:38, в Харківській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні.

Моніторингові канали повідомляли про «ціль на Харків або область».

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:37 у Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста.".