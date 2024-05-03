В Харькове был слышен взрыв: ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности
Около 11:37 в Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города.
Через минуту после этого, в 11:38, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе.
Мониторинговые каналы сообщали о «цели на Харьков или область».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 11:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:37 в Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города.".