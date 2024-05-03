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В Харькове был слышен взрыв: ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности

Происшествия 11:42   03.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове был слышен взрыв: ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности

Около 11:37 в Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города.

Через минуту после этого, в 11:38, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе.

Мониторинговые каналы сообщали о «цели на Харьков или область».

 

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 11:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:37 в Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города.".