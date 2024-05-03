В Харькове был слышен взрыв: ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности

Около 11:37 в Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города.

Через минуту после этого, в 11:38, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе.

Мониторинговые каналы сообщали о «цели на Харьков или область».