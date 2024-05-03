«У сухопутному плані Харкову нічого не загрожує» – ХОВА солідарна з ГУР

Наразі немає жодних наземних загроз для Харкова з боку російських військ, зазначив в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.

За його словами, ворожа ІПсО про «наступ на місто» розганяється протягом двох місяців, тому чиновники мають пояснювати реальну ситуацію людям.

“Уся обласна військова адміністрація на місці працює, мерія працює, органи місцевого самоврядування та місцеві воєнні адміністрації працюють, працюють органи правопорядку. Можу повторити слова заступника начальника ГУР, що в сухопутному плані Харкову нічого не загрожує. Сили оборони абсолютно чітко бачать, що відбувається на території так званої Бєлгородської області“, – сказав Семенуха.

Щодо обстрілів, то ситуація, за його словами, залишається складною. Окупанти безперервно б’ють по північному прикордонню та лінії фронту на сході області. За добу було обстріляно 15 населених пунктів, три – зазнали авіаударів.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю журналу The Economist, опублікованому 2 травня, дав прогноз щодо «наступу РФ на Харків». За його словами, зараз північне угруповання супротивника, яке базується через кордон із Харківщиною, налічує 35 тисяч осіб. Але навіть якщо його розширять до запланованих 70 тисяч, то такої кількості солдатів все одно замало для операції із захоплення великого міста.