Live
  • Пт 03.05.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

«У сухопутному плані Харкову нічого не загрожує» – ХОВА солідарна з ГУР

Політика 13:45   03.05.2024
Олена Нагорна
«У сухопутному плані Харкову нічого не загрожує» – ХОВА солідарна з ГУР

Наразі немає жодних наземних загроз для Харкова з боку російських військ, зазначив в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.

За його словами, ворожа ІПсО про «наступ на місто» розганяється протягом двох місяців, тому чиновники мають пояснювати реальну ситуацію людям.

Уся обласна військова адміністрація на місці працює, мерія працює, органи місцевого самоврядування та місцеві воєнні адміністрації працюють, працюють органи правопорядку. Можу повторити слова заступника начальника ГУР, що в сухопутному плані Харкову нічого не загрожує. Сили оборони абсолютно чітко бачать, що відбувається на території так званої Бєлгородської області“, – сказав Семенуха.

Щодо обстрілів, то ситуація, за його словами, залишається складною. Окупанти безперервно б’ють по північному прикордонню та лінії фронту на сході області. За добу було обстріляно 15 населених пунктів, три – зазнали авіаударів.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю журналу The Economist, опублікованому 2 травня, дав прогноз щодо «наступу РФ на Харків». За його словами, зараз північне угруповання супротивника, яке базується через кордон із Харківщиною, налічує 35 тисяч осіб. Але навіть якщо його розширять до запланованих 70 тисяч, то такої кількості солдатів все одно замало для операції із захоплення великого міста.

Читайте також: РФ поповнює угруповання “Північ”, що стоїть біля кордону: дані Машовця

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Терехов повідомляє про загиблу внаслідок удару по Харкову
Терехов повідомляє про загиблу внаслідок удару по Харкову
03.05.2024, 14:42
РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
03.05.2024, 07:35
Вже відомо про одного постраждалого через удар по Харкову – Синєгубов
Вже відомо про одного постраждалого через удар по Харкову – Синєгубов
03.05.2024, 14:30
Під завалами знаходяться люди – Терехов про удар по Харкову
Під завалами знаходяться люди – Терехов про удар по Харкову
03.05.2024, 14:23
Вибух чули у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили, куди «прилетіло»
Вибух чули у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили, куди «прилетіло»
03.05.2024, 14:17
У Харкові пролунав вибух – Терехов
У Харкові пролунав вибух – Терехов
03.05.2024, 14:04

Новини за темою:

07:35
РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
10:00
“Ваші били туди, але не влучили”: зрадник наводив КАБи на базу ГУР у Харкові
11:15
Анонімні телеграм-канали “потрібно змусити зареєструватися” – Буданов
10:55
Як збили російський Ту-22МЗ: подробиці від ГУР МОУ (відео)
07:28
У ГУР відреагували на порівняння Харкова із сирійським Алеппо

Ви читали новину: ««У сухопутному плані Харкову нічого не загрожує» – ХОВА солідарна з ГУР»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 13:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі немає жодних наземних загроз для Харкова з боку російських військ, зазначив в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Роман Семенуха".