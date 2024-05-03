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«В сухопутном плане Харькову ничего не угрожает» — ХОВА солидарна с ГУР

Общество 13:45   03.05.2024
Елена Нагорная
«В сухопутном плане Харькову ничего не угрожает» — ХОВА солидарна с ГУР

Сейчас нет никаких наземных угроз для Харькова со стороны российских войск, отметил в эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.

По его словам, вражеская ИПсО о «наступлении на город» разгоняется в течение двух месяцев, поэтому чиновники должны объяснять реальную ситуацию людям.

«Вся областная военная администрация на месте работает, мэрия работает, органы местного самоуправления и местные военные администрации работают, работают органы правопорядка. Могу повторить слова заместителя начальника ГУР, что в сухопутном плане Харькову ничего не угрожает. Силы обороны абсолютно четко видят, что происходит на территории так называемой Белгородской области», — сказал Семенуха.

Что касается обстрелов, то ситуация, по его словам, остается сложной. Оккупанты беспрестанно бьют по северному приграничью и линии фронта на востоке области. За сутки были обстреляны 15 населенных пунктов, три — подверглись авиаударам.

Напомним, замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью журналу «The Economist», опубликованном 2 мая, дал прогноз о «наступлении РФ на Харьков». По его словам, сейчас северная группировка противника, базирующаяся через границу с Харьковщиной, насчитывает 35 тысяч человек. Но даже если ее расширят до планируемых 70 тысяч, то такого количества солдат все равно недостаточно для операции по захвату крупного города.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас нет никаких наземных угроз для Харькова со стороны российских войск, отметил в эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха".