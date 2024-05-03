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Чугуїв атакували Торнадо-С і повторно С-300 – троє постраждалих (фото, відео)

Події 16:51   03.05.2024
Олена Нагорна
Чугуїв атакували Торнадо-С і повторно С-300 – троє постраждалих (фото, відео)

У Чугуєві об 11:38 3 травня ракетного удару зазнала критична інфраструктура – постраждали троє цивільних, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці удару виявили уламки двох ракет «Торнадо-С» із касетними бойовими елементами та двох ракет С-300.

У чоловіків 46 та 35 років – вибухові та осколкові травми. Поранених доправили до лікарні, їхній стан стабільний. Пошкоджені будівлі, багатоквартирний дім, дві цивільні автівки.

Як уточнив в етері «Суспільне. Новини» голова Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко, об 11:30-11:45 дві ракети “Торнадо-С” вдарили по району залізничного вокзалу, і саме під час цієї атаки постраждали троє цивільних. За 30-40 хвилин було завдано повторного удару.

Це знову ж таки намагання було знищити працівників поліції, “невідкладки” та ДСНС, які працювали на місці. Саме удар по нас. Однак, на щастя, під час другого удару потерпілих немає“, – сказав Тимошко.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 12:08 3 травня окупанти вдарили по Чугуєву, внаслідок чого пошкоджена цивільна інфраструктура.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві об 11:38 3 травня ракетного удару зазнала критична інфраструктура – постраждали троє цивільних".