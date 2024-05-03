Чугуев атаковали Торнадо-С и повторно С-300 — трое пострадавших (фото, видео)
В Чугуеве в 11:38 3 мая ракетному удару подверглась критическая инфраструктура — пострадали трое гражданских, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На месте удара обнаружили обломки двух ракет «Торнадо-С» с кассетными боевыми элементами и двух ракет С-300.
У мужчин 46 и 35 лет — взрывные и осколочные травмы. Раненых доставили в больницу, их состояние стабильное. Повреждены здания, многоквартирный дом, два гражданских авто.
Как уточнил в эфире «Суспільне. Новини» глава Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко, в 11:30-11:45 две ракеты „Торнадо-С“ ударили по району железнодорожного вокзала, и именно во время этой атаки пострадали трое гражданских. Через 30-40 минут был нанесен повторный удар.
«Это опять же попытка была уничтожить работников полиции, «неотложки» и ГСЧС, которые работали на месте. Именно удар по нам. Однако, к счастью, во время второго удара пострадавших нет», — сказал Тимошко.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в 12:08 3 мая оккупанты ударили по Чугуеву, в результате чего повреждена гражданская инфраструктура.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: полиция, ракети, С-300, тимошко, торнадо, удар, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 16:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве в 11:38 3 мая ракетному удару подверглась критическая инфраструктура — пострадали трое гражданских".