Чугуев атаковали Торнадо-С и повторно С-300 — трое пострадавших (фото, видео)

В Чугуеве в 11:38 3 мая ракетному удару подверглась критическая инфраструктура — пострадали трое гражданских, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте удара обнаружили обломки двух ракет «Торнадо-С» с кассетными боевыми элементами и двух ракет С-300.

У мужчин 46 и 35 лет — взрывные и осколочные травмы. Раненых доставили в больницу, их состояние стабильное. Повреждены здания, многоквартирный дом, два гражданских авто.

Как уточнил в эфире «Суспільне. Новини» глава Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко, в 11:30-11:45 две ракеты „Торнадо-С“ ударили по району железнодорожного вокзала, и именно во время этой атаки пострадали трое гражданских. Через 30-40 минут был нанесен повторный удар.

«Это опять же попытка была уничтожить работников полиции, «неотложки» и ГСЧС, которые работали на месте. Именно удар по нам. Однако, к счастью, во время второго удара пострадавших нет», — сказал Тимошко.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в 12:08 3 мая оккупанты ударили по Чугуеву, в результате чего повреждена гражданская инфраструктура.