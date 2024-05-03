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Около полудня военные РФ ударили по Чугуеву на Харьковщине: первые подробности

Происшествия 13:07   03.05.2024
Елена Нагорная
Около полудня военные РФ ударили по Чугуеву на Харьковщине: первые подробности

В 12:08 3 мая оккупанты ударили по Чугуеву, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, повреждена гражданская инфраструктура. Информация о пострадавших не поступала. Профильные службы ликвидируют последствия.

«Минут 15 назад был обстрелян Чугуев. Предварительно, кассетными боеприпасами в районе железнодорожного вокзала. Также буквально за 5 минут до включения был обстрелян город Волчанск», — сообщил в эфире нацмарафона замначальника ХОВА Роман Семенуха.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 13:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 12:08 3 мая оккупанты ударили по Чугуеву, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".