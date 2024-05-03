Около полудня военные РФ ударили по Чугуеву на Харьковщине: первые подробности

В 12:08 3 мая оккупанты ударили по Чугуеву, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, повреждена гражданская инфраструктура. Информация о пострадавших не поступала. Профильные службы ликвидируют последствия.

«Минут 15 назад был обстрелян Чугуев. Предварительно, кассетными боеприпасами в районе железнодорожного вокзала. Также буквально за 5 минут до включения был обстрелян город Волчанск», — сообщил в эфире нацмарафона замначальника ХОВА Роман Семенуха.