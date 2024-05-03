Около полудня военные РФ ударили по Чугуеву на Харьковщине: первые подробности
В 12:08 3 мая оккупанты ударили по Чугуеву, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, повреждена гражданская инфраструктура. Информация о пострадавших не поступала. Профильные службы ликвидируют последствия.
«Минут 15 назад был обстрелян Чугуев. Предварительно, кассетными боеприпасами в районе железнодорожного вокзала. Также буквально за 5 минут до включения был обстрелян город Волчанск», — сообщил в эфире нацмарафона замначальника ХОВА Роман Семенуха.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 13:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 12:08 3 мая оккупанты ударили по Чугуеву, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".