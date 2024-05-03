Близько полудня військові РФ вдарили по Чугуєву на Харківщині: перші подробиці
О 12:08 3 травня окупанти вдарили по Чугуєву, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, пошкоджена цивільна інфраструктура. Інформація щодо постраждалих не надходила. Профільні служби ліквідовують наслідки.
“Хвилин 15 тому був обстріляний Чугуїв. Попередньо, касетними боєприпасами в районі залізничного вокзалу. Також буквально за 5 хвилин до включення було обстріляне місто Вовчанськ”, – зазначив в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 13:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 12:08 3 травня окупанти вдарили по Чугуєву, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов".