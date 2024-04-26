Движение поездов и электричек на Харьковщине возобновили — Укрзалізниця
Поезда и электрички вернулись на привычные маршруты. Их изменяли и отменяли после вчерашнего ракетного удара по вокзалу в Балаклее на Харьковщине.
«Движение поездов дальнего сообщения и пригородных поездов в Харьковской области осуществляется в штатном режиме.
Железнодорожники восстановили всю поврежденную инфраструктуру», — сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».
Напомним, военные РФ ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее, когда там стояла электричка «Харьков-Изюм». Пострадали одиннадцать человек (минимум семь из них находились в электричке). Это семь мужчин и четыре женщины. Все госпитализированы. Из-за удара по вокзалу изменяли маршрут движения и отменяли ряд электричек и поездов, следовавших через Балаклею на Харьковщине.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", движение, новости Харькова, поезда, рух, электрички;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 09:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезда и электрички вернулись на привычные маршруты. Их изменяли и отменяли после вчерашнего ракетного удара по вокзалу в Балаклее на Харьковщине".