Движение поездов и электричек на Харьковщине возобновили — Укрзалізниця

Поезда и электрички вернулись на привычные маршруты. Их изменяли и отменяли после вчерашнего ракетного удара по вокзалу в Балаклее на Харьковщине.

«Движение поездов дальнего сообщения и пригородных поездов в Харьковской области осуществляется в штатном режиме.

Железнодорожники восстановили всю поврежденную инфраструктуру», — сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

Напомним, военные РФ ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее, когда там стояла электричка «Харьков-Изюм». Пострадали одиннадцать человек (минимум семь из них находились в электричке). Это семь мужчин и четыре женщины. Все госпитализированы. Из-за удара по вокзалу изменяли маршрут движения и отменяли ряд электричек и поездов, следовавших через Балаклею на Харьковщине.