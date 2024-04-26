Синегубов — об обстрелах Харьковщины: пострадали 13 человек
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток ударов по Харькову не было, однако россияне ранили жителей Балаклеи и села Новоосиново Купянского района.
Наиболее серьезный удар по Харьковщине армия РФ нанесла по городу Балаклея.
«В результате ракетных обстрелов повреждено остекление окон и крыша здания железнодорожного вокзала, пригородный электропоезд «Харьков — Изюм», который был на расстоянии 15 метров от места «прилета», пути. Травмированы семь гражданских мужчин и четыре женщины», — проинформировал начальник ХОВА.
Еще два человека получили ранения в селе Новоосиново Купянского района. Там удар РСЗО пришелся по жилому дому и хозпостройке. Пострадали две женщины — 73 и 60 лет.
В течение суток россияне обстреляли из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов Харьковщины. По Боровой били из РСЗО, повредив дом. На село Глубокое скинули три КАБа — там повреждены четыре дачных домика и ближайшие сооружения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, новости Харькова, обстрелы, поранені, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток ударов по Харькову не было, однако россияне ранили жителей Балаклеи и села Новоосиново Купянского района".