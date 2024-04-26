Синегубов — об обстрелах Харьковщины: пострадали 13 человек

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток ударов по Харькову не было, однако россияне ранили жителей Балаклеи и села Новоосиново Купянского района.

Наиболее серьезный удар по Харьковщине армия РФ нанесла по городу Балаклея.

«В результате ракетных обстрелов повреждено остекление окон и крыша здания железнодорожного вокзала, пригородный электропоезд «Харьков — Изюм», который был на расстоянии 15 метров от места «прилета», пути. Травмированы семь гражданских мужчин и четыре женщины», — проинформировал начальник ХОВА.

Еще два человека получили ранения в селе Новоосиново Купянского района. Там удар РСЗО пришелся по жилому дому и хозпостройке. Пострадали две женщины — 73 и 60 лет.

В течение суток россияне обстреляли из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов Харьковщины. По Боровой били из РСЗО, повредив дом. На село Глубокое скинули три КАБа — там повреждены четыре дачных домика и ближайшие сооружения.