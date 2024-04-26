Live
  • Пт 26.04.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Синєгубов – про обстріли Харківщини: постраждали 13 людей

Події 08:30   26.04.2024
Оксана Горун
Синєгубов – про обстріли Харківщини: постраждали 13 людей

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби ударів по Харкову не було, проте росіяни поранили мешканців Балаклії та села Новоосинове Куп’янського району.

Найбільш серйозного удару по Харківщині армія РФ завдала по місту Балаклія.

“Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон та дах будівлі залізничного вокзалу, приміський електропотяг “Харків – Ізюм”, який був на відстані 15 метрів від місця “прильоту”, колії. Травмовано сім цивільних чоловіків та чотири жінки”, – поінформував начальник ХОВА.

Ще двоє людей отримали поранення в селі Новоосинове Куп’янського району. Там удар РСЗВ припав по житловому будинку та господарчій споруді. Постраждали дві жінки – 73 та 60 років.

Упродовж доби росіяни обстріляли з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів Харківщини. По Боровій били з РСЗВ, пошкодивши будинок. На село Глибоке скинули три КАБи – там пошкоджені чотири дачні будиночки та найближчі споруди.

Читайте також: Руйнування внаслідок ракетного удару по Балаклії показала прокуратура (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов – про обстріли Харківщини: постраждали 13 людей
Синєгубов – про обстріли Харківщини: постраждали 13 людей
26.04.2024, 08:30
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують бурити нафту та газ за 28 тис. грн
25.04.2024, 11:20
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
У Харкові пропонують перейменувати ще понад 160 топонімів
25.04.2024, 08:46
У Харкові поліціянт хотів “заробити на колаборантах” $100 тис.: хто він
У Харкові поліціянт хотів “заробити на колаборантах” $100 тис.: хто він
26.04.2024, 08:12
Міськрада в Харкові на найближчій сесії скасує частину податків для бізнесу
Міськрада в Харкові на найближчій сесії скасує частину податків для бізнесу
26.04.2024, 07:33
Головні новини Харкова 26 квітня: 13 поранених за добу, атаки під Куп’янськом
Головні новини Харкова 26 квітня: 13 поранених за добу, атаки під Куп’янськом
26.04.2024, 08:37

Новини за темою:

21:40
Тип ракети, якою РФ вдарила по вокзалу в Балаклії, встановила прокуратура
20:01
Руйнування внаслідок ракетного удару по Балаклії показала прокуратура (фото)
19:36
Удар припав за 15 метрів від поїзда: який вигляд має вокзал у Балаклії (відео)
18:50
Синєгубов: по Балаклії прилетіла ракета, постраждалі були у вагонах електрички
18:31
Удар по вокзалу в Балаклії: низка електричок скасовується чи скорочує маршрути

Ви читали новину: «Синєгубов – про обстріли Харківщини: постраждали 13 людей»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби ударів по Харкову не було, проте росіяни поранили мешканців Балаклії та села Новоосинове Куп’янського району".