Синєгубов – про обстріли Харківщини: постраждали 13 людей
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби ударів по Харкову не було, проте росіяни поранили мешканців Балаклії та села Новоосинове Куп’янського району.
Найбільш серйозного удару по Харківщині армія РФ завдала по місту Балаклія.
“Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон та дах будівлі залізничного вокзалу, приміський електропотяг “Харків – Ізюм”, який був на відстані 15 метрів від місця “прильоту”, колії. Травмовано сім цивільних чоловіків та чотири жінки”, – поінформував начальник ХОВА.
Ще двоє людей отримали поранення в селі Новоосинове Куп’янського району. Там удар РСЗВ припав по житловому будинку та господарчій споруді. Постраждали дві жінки – 73 та 60 років.
Упродовж доби росіяни обстріляли з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів Харківщини. По Боровій били з РСЗВ, пошкодивши будинок. На село Глибоке скинули три КАБи – там пошкоджені чотири дачні будиночки та найближчі споруди.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Балаклія, новини Харкова, обстріли, поранені, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 08:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби ударів по Харкову не було, проте росіяни поранили мешканців Балаклії та села Новоосинове Куп’янського району".