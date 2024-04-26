Рух потягів та електричок на Харківщині відновили – Укрзалізниця
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Потяги та електрички повернулися на звичні маршрути. Їх змінювали та скасовували після вчорашнього ракетного удару по вокзалу в Балаклії на Харківщині.
“Рух поїздів далекого сполучення та приміських поїздів у Харківській області здійснюється в штатному режимі. Залізничники відновили всю пошкоджену інфраструктуру“, – повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, військові РФ вдарили по території залізничного вокзалу в Балаклії, коли там стояла електричка “Харків-Ізюм”. Постраждали одинадцять осіб (щонайменше семеро з них перебували в електричці). Це сім чоловіків та чотири жінки. Усі госпіталізовані. Через удар по вокзалу змінювали маршрут руху та скасовували ряд електричок та поїздів, що прямували через Балаклію на Харківщині.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 09:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потяги та електрички повернулися на звичні маршрути. Їх змінювали та скасовували після вчорашнього ракетного удару по вокзалу в Балаклії на Харківщині".