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Под обстрел на Харьковщине попали три «скорые» и спасатели (видео)

Происшествия 11:33   19.10.2022
Оксана Горун
Под обстрел на Харьковщине попали три «скорые» и спасатели (видео)

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили о том, что медики и спасатели оказались под обстрелом в Двуречанском районе.

«В результате сегодняшнего обстрела Двуречанского района были изуродованы три специализированных автомобиля ЭМД, сотрудники структурного подразделения Центра, к счастью, без травм, но пострадали наши коллеги — сотрудники ГСЧС», — сообщили в Центре.

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Пока подробностей о количестве пострадавших спасателей и их состоянии нет.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 11:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрел на Харьковщине попали три «скорые» и спасатели (видео)".