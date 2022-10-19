Под обстрел на Харьковщине попали три «скорые» и спасатели (видео)

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили о том, что медики и спасатели оказались под обстрелом в Двуречанском районе.

«В результате сегодняшнего обстрела Двуречанского района были изуродованы три специализированных автомобиля ЭМД, сотрудники структурного подразделения Центра, к счастью, без травм, но пострадали наши коллеги — сотрудники ГСЧС», — сообщили в Центре.

Пока подробностей о количестве пострадавших спасателей и их состоянии нет.