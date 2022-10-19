Под обстрел на Харьковщине попали три «скорые» и спасатели (видео)
В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили о том, что медики и спасатели оказались под обстрелом в Двуречанском районе.
«В результате сегодняшнего обстрела Двуречанского района были изуродованы три специализированных автомобиля ЭМД, сотрудники структурного подразделения Центра, к счастью, без травм, но пострадали наши коллеги — сотрудники ГСЧС», — сообщили в Центре.
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Пока подробностей о количестве пострадавших спасателей и их состоянии нет.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: двуречная, обстрел, скорая, спасатели; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 11:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрел на Харьковщине попали три «скорые» и спасатели (видео)".