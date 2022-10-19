Під обстріл на Харківщині потрапили три “швидкі” та рятувальники (відео)

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили про те, що медики та рятувальники опинилися під обстрілом у Дворічанському районі.

“У результаті сьогоднішнього обстрілу Дворічанського району було понівечено три спеціалізовані автомобілі ЕМД, співробітники структурного підрозділу Центру, на щастя, без травм, але постраждали наші колеги – співробітники ДСНС”, – повідомили в Центрі.

Поки що подробиць про кількість постраждалих рятувальників та їх стан немає.