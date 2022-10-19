Під обстріл на Харківщині потрапили три “швидкі” та рятувальники (відео)
У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили про те, що медики та рятувальники опинилися під обстрілом у Дворічанському районі.
“У результаті сьогоднішнього обстрілу Дворічанського району було понівечено три спеціалізовані автомобілі ЕМД, співробітники структурного підрозділу Центру, на щастя, без травм, але постраждали наші колеги – співробітники ДСНС”, – повідомили в Центрі.
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Поки що подробиць про кількість постраждалих рятувальників та їх стан немає.Категорії: Події, Харків; Теги: двуречная, обстріл, скорая, спасатели; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 11:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстріл на Харківщині потрапили три “швидкі” та рятувальники (відео)".