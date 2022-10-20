Газ для более 3,5 тысячи семей появился в деоккупированной Боровской громаде
Специалисты АО «Харьковгаз» возобновили газоснабжение в освобожденной Боровской громаде, которая более полугода оставалась без энергоносителя.
«Агрессор разрушил газопроводы высокого давления, прострелил оборудование и разрушил здания газорегуляторных пунктов, чтобы сделать невозможным использование газа жителями общины», — сообщили в «Харьковгаз».
После освобождения Боровой газовики отстроили газопроводы и вернули природный газ для более чем 3,5 тысяч семей поселка Боровая, сел Новоплатоновка, Загрызово, Подлиман, Первомайское.
Всего за день к газу подключили более 4 тысяч домов деоккупированных громад Изюмщины, Чугуевщины, Боровщины, Балаклейщины. Восстановление газораспределительной системы Харьковской области продолжается каждый день, без выходных.
Читайте также: Мэр Барвенково рассказал о ситуации со светом и газом в громадеКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковгаз", Борова, Боровая, восстановление, газ, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 12:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газ для более 3,5 тысячи семей появился в деоккупированной Боровской громаде".