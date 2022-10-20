Газ для более 3,5 тысячи семей появился в деоккупированной Боровской громаде

Специалисты АО «Харьковгаз» возобновили газоснабжение в освобожденной Боровской громаде, которая более полугода оставалась без энергоносителя.

«Агрессор разрушил газопроводы высокого давления, прострелил оборудование и разрушил здания газорегуляторных пунктов, чтобы сделать невозможным использование газа жителями общины», — сообщили в «Харьковгаз».

После освобождения Боровой газовики отстроили газопроводы и вернули природный газ для более чем 3,5 тысяч семей поселка Боровая, сел Новоплатоновка, Загрызово, Подлиман, Первомайское.

Всего за день к газу подключили более 4 тысяч домов деоккупированных громад Изюмщины, Чугуевщины, Боровщины, Балаклейщины. Восстановление газораспределительной системы Харьковской области продолжается каждый день, без выходных.

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