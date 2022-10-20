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Мэр Барвенково рассказал о ситуации со светом и газом в громаде

Общество 11:52   20.10.2022
Оксана Горун
Мэр Барвенково рассказал о ситуации со светом и газом в громаде

Мэр города Барвенково Александр Бало сообщил, что в некоторых населенных пунктах громады восстанавливают электрику, но восстановление света во многих селах — «под вопросом».

«Ведутся работы по восстановлению электроснабжения: село Родное. Когда сделают в селе Родное, перейдут к работам в селе Червоном. Под вопросом на сегодня села Новая Дмитровка, Курулька, Пашково, Дибровное и Камышеваха. Но мы будем работать», — сказал глава Барвенковской громады.

Также Бало сообщил, что село Родное подключают и к газоснабжению. Следом газовики начнут работы в Грушевахе и Камышевахе.

«По водоснабжению. Мы заказали две очистки воды. Думаем, что нам помогут, и будем устанавливать по селу Вторая Ивановка, Грушеваха, где есть проблематика с питьевой водой. Думаю, все сделаем», — добавил мэр.

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Он также предупредил, что на территории громады работают саперы, поэтому взрывы которые эпизодически слышат жители — подрыв найденных ими боеприпасов и снарядов.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 11:52;

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