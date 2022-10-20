Мэр Барвенково рассказал о ситуации со светом и газом в громаде
Мэр города Барвенково Александр Бало сообщил, что в некоторых населенных пунктах громады восстанавливают электрику, но восстановление света во многих селах — «под вопросом».
«Ведутся работы по восстановлению электроснабжения: село Родное. Когда сделают в селе Родное, перейдут к работам в селе Червоном. Под вопросом на сегодня села Новая Дмитровка, Курулька, Пашково, Дибровное и Камышеваха. Но мы будем работать», — сказал глава Барвенковской громады.
Также Бало сообщил, что село Родное подключают и к газоснабжению. Следом газовики начнут работы в Грушевахе и Камышевахе.
«По водоснабжению. Мы заказали две очистки воды. Думаем, что нам помогут, и будем устанавливать по селу Вторая Ивановка, Грушеваха, где есть проблематика с питьевой водой. Думаю, все сделаем», — добавил мэр.
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Он также предупредил, что на территории громады работают саперы, поэтому взрывы которые эпизодически слышат жители — подрыв найденных ими боеприпасов и снарядов.Категории: Общество, Харьков; Теги: бало, барвенково, газ, свет; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 11:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Барвенково рассказал о ситуации со светом и газом в громаде".