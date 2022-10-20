Мер Барвінкового розповів про ситуацію зі світлом та газом у громаді

Мер Барвінкового Олександр Бало повідомив, що в деяких населених пунктах громади відновлюють електрику, але відновлення світла у багатьох селах – “під питанням”.

“Ведуться роботи з відновлення електропостачання: село Рідне. Коли зроблять у селі Рідне, перейдуть до робіт у селі Червоному. Під питанням на сьогодні села Нова Дмитрівка, Курулька, Пашкове, Дібрівне та Комишуваха. Але ми працюватимемо”, – сказав голова Барвінківської громади.

Також Бало повідомив, що село Рідне підключають і до газопостачання. Услід газовики розпочнуть роботи в Грушевасі та Комишувасі.

“Щодо водопостачання. Ми замовили дві очистки води. Думаємо, що нам допоможуть, і будемо встановлювати по селу Друга Іванівка, Грушуваха, де є проблематика з питною водою. Думаю, все зробимо”, – додав мер.

Він також попередив, що на території громади працюють сапери, тому вибухи, які епізодично чують жителі – підрив знайдених ними боєприпасів та снарядів.