Live
  • Четвер 20.10.2022
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.76
    • 🟢

Мер Барвінкового розповів про ситуацію зі світлом та газом у громаді

Суспільство 11:52   20.10.2022
Оксана Горун
Мер Барвінкового розповів про ситуацію зі світлом та газом у громаді

Мер Барвінкового Олександр Бало повідомив, що в деяких населених пунктах громади відновлюють електрику, але відновлення світла у багатьох селах – “під питанням”.

“Ведуться роботи з відновлення електропостачання: село Рідне. Коли зроблять у селі Рідне, перейдуть до робіт у селі Червоному. Під питанням на сьогодні села Нова Дмитрівка, Курулька, Пашкове, Дібрівне та Комишуваха. Але ми працюватимемо”, – сказав голова Барвінківської громади.

Також Бало повідомив, що село Рідне підключають і до газопостачання. Услід газовики розпочнуть роботи в Грушевасі та Комишувасі.

“Щодо водопостачання. Ми замовили дві очистки води. Думаємо, що нам допоможуть, і будемо встановлювати по селу Друга Іванівка, Грушуваха, де є проблематика з питною водою. Думаю, все зробимо”, – додав мер.

Читайте також:  На Харківщині залишаються окупованими 32 населені пункти — Синєгубов

Він також попередив, що на території громади працюють сапери, тому вибухи, які епізодично чують жителі – підрив знайдених ними боєприпасів та снарядів.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:25
У Харкові не планують запроваджувати графіки аварійних відключень – обленерго
22:35
Готуватися завтра до відключень світла закликав жителів Харківщини Синєгубов
22:02
Харків’ян просять завтра не вмикати електроприлади, інакше можливі відключення
21:43
У Куп’янську запустять кілька підприємств, щоб у людей була робота
15:07
«Харківгаз» відновив газопостачання у 15 тисяч будинків на Харківщині

Ви читали новину: «Мер Барвінкового розповів про ситуацію зі світлом та газом у громаді»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 11:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Барвінкового розповів про ситуацію зі світлом та газом у громаді".