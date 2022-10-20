Мер Барвінкового розповів про ситуацію зі світлом та газом у громаді
Мер Барвінкового Олександр Бало повідомив, що в деяких населених пунктах громади відновлюють електрику, але відновлення світла у багатьох селах – “під питанням”.
“Ведуться роботи з відновлення електропостачання: село Рідне. Коли зроблять у селі Рідне, перейдуть до робіт у селі Червоному. Під питанням на сьогодні села Нова Дмитрівка, Курулька, Пашкове, Дібрівне та Комишуваха. Але ми працюватимемо”, – сказав голова Барвінківської громади.
Також Бало повідомив, що село Рідне підключають і до газопостачання. Услід газовики розпочнуть роботи в Грушевасі та Комишувасі.
“Щодо водопостачання. Ми замовили дві очистки води. Думаємо, що нам допоможуть, і будемо встановлювати по селу Друга Іванівка, Грушуваха, де є проблематика з питною водою. Думаю, все зробимо”, – додав мер.
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Він також попередив, що на території громади працюють сапери, тому вибухи, які епізодично чують жителі – підрив знайдених ними боєприпасів та снарядів.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бало, барвенково, газ, свет; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 11:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Барвінкового розповів про ситуацію зі світлом та газом у громаді".