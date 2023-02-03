Ракетный удар по Барвенково: стало известно, в каком состоянии пострадавший

Мэр Барвенково Александр Бало сообщил, что пострадавший во время ракетного удара по городу 70-летний мужчина — в тяжелом состоянии в реанимации, передает «Суспільне».

«Дом разрушен до основания. На его месте глубокая и здоровая яма», — сказал Бало.

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото с места «прилета» по городу. По информации прокуроров, по Барвенково ударили две ракеты С-300.

«Вражеская ракета попала в жилой дом: двое братьев погибли. Их отец получил ранения. Домовладение полностью разрушено. Другая российская ракета попала возле учебного заведения. По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами типа С-300», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также, по данным прокуроров, 2 февраля враг обстрелял село Загрызовое Изюмского района: повреждено хозяйственное здание.