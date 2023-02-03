Ракетный удар по Барвенково: стало известно, в каком состоянии пострадавший
Мэр Барвенково Александр Бало сообщил, что пострадавший во время ракетного удара по городу 70-летний мужчина — в тяжелом состоянии в реанимации, передает «Суспільне».
«Дом разрушен до основания. На его месте глубокая и здоровая яма», — сказал Бало.
В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото с места «прилета» по городу. По информации прокуроров, по Барвенково ударили две ракеты С-300.
«Вражеская ракета попала в жилой дом: двое братьев погибли. Их отец получил ранения. Домовладение полностью разрушено. Другая российская ракета попала возле учебного заведения. По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами типа С-300», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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Также, по данным прокуроров, 2 февраля враг обстрелял село Загрызовое Изюмского района: повреждено хозяйственное здание.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Барвенково Александр Бало сообщил, что пострадавший во время ракетного удара по городу 70-летний мужчина — в тяжелом состоянии в реанимации, передает «Суспільне»".