Ракетний удар по Барвінковому: стало відомо, в якому стані постраждалий

Мер Барвінкового Олександр Бало повідомив, що постраждалий під час ракетного удару по місту 70-річний чоловік – у тяжкому стані в реанімації, передає “Суспільне”.

“Будинок зруйнований вщент. На його місці глибока і здорова яма”, – сказав Бало.

У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото з місця “прильоту” містом. За інформацією прокурорів, по Барвінковому вдарили дві ракети С-300.

“Ворожа ракета влучила до житлового будинку: двоє братів загинули. Їхній батько отримав поранення. Домоволодіння повністю зруйновано. Інша російська ракета влучила біля навчального закладу. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300”, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Також, за даними прокурорів, 2 лютого ворог обстріляв село Загризове Ізюмського району: пошкоджено господарську будівлю.