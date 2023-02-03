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Ракетний удар по Барвінковому: стало відомо, в якому стані постраждалий

11:14   03.02.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Барвінковому: стало відомо, в якому стані постраждалий

Мер Барвінкового Олександр Бало повідомив, що постраждалий під час ракетного удару по місту 70-річний чоловік – у тяжкому стані в реанімації, передає “Суспільне”.

“Будинок зруйнований вщент. На його місці глибока і здорова яма”, – сказав Бало.

Наслідки обстрілу Барвінкового 3 лютого 2023 4

У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото з місця “прильоту” містом. За інформацією прокурорів, по Барвінковому вдарили дві ракети С-300.

Ракета, яка вдарила по Барвінковому 3 лютого 2023

“Ворожа ракета влучила до житлового будинку: двоє братів загинули. Їхній батько отримав поранення. Домоволодіння повністю зруйновано. Інша російська ракета влучила біля навчального закладу. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300”, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Тіла загиблих у Барвінковому.

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Тіла загиблих у Барвінковому - фото прокуратури 2

Також, за даними прокурорів, 2 лютого ворог обстріляв село Загризове Ізюмського району: пошкоджено господарську будівлю.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Барвінкового Олександр Бало повідомив, що постраждалий під час ракетного удару по місту 70-річний чоловік – у тяжкому стані в реанімації, передає “Суспільне”".