Газ для понад 3,5 тисяч родин з’явився у деокупованій Борівській громаді
Фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання у звільненій Борівській громаді, яка понад півроку залишалася без енергоносія.
«Агресор зруйнував газопроводи високого тиску, прострілив обладнання та зруйнував будівлі газорегуляторних пунктів, щоб унеможливити використання газу жителями громади», – повідомили у «Харківгаз».
Після звільнення Борової газовики відбудували газопроводи та повернули природний газ для більш ніж 3,5 тисячі родинселища Борова, сіл Новоплатонівка, Загризово, Підлиман, Першотравневе.
Загалом, за день до газу підключено понад 4 тисячі будинків деокупованих громада Ізюмщини, Чугуївщини, Борівщини, Балаклійщини. Відбудова газорозподільної системи Харківської області триває щодня, без вихідних.
Читайте також: Мер Барвінкове розповів про ситуацію зі світлом і газом у громадіКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковгаз", Борова, восстановление, газ, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Газ для понад 3,5 тисяч родин з’явився у деокупованій Борівській громаді»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 12:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газ для понад 3,5 тисяч родин з’явився у деокупованій Борівській громаді".