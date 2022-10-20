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Газ для понад 3,5 тисяч родин з’явився у деокупованій Борівській громаді

Суспільство 12:35   20.10.2022
Оксана Якушко
Газ для понад 3,5 тисяч родин з’явився у деокупованій Борівській громаді

Фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання у звільненій Борівській громаді, яка понад півроку залишалася без енергоносія.

«Агресор зруйнував газопроводи високого тиску, прострілив обладнання та зруйнував будівлі газорегуляторних пунктів, щоб унеможливити використання газу жителями громади», – повідомили у «Харківгаз».

Після звільнення Борової газовики відбудували газопроводи та повернули природний газ для більш ніж 3,5 тисячі родинселища Борова, сіл Новоплатонівка, Загризово, Підлиман, Першотравневе.

Загалом, за день до газу підключено понад 4 тисячі будинків деокупованих громада Ізюмщини, Чугуївщини, Борівщини, Балаклійщини. Відбудова газорозподільної системи Харківської області триває щодня, без вихідних.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 12:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газ для понад 3,5 тисяч родин з’явився у деокупованій Борівській громаді".