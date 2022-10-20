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На Харьковщине расчистили больше 450 км дорог (фото)

Общество 10:01   20.10.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине расчистили больше 450 км дорог (фото)

В сутки дороги на Харьковщине расчищают больше 200 человек и 100 единиц техники.

По последней информации дорожников, дороги региона расчищали от последствий боевых действий 225 работников и 116 единиц техники. Работы ведут на пяти магистралях:

М-03 Киев – Харьков – Довжанский

Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка

На Харьковщине после войны асфальтируют дороги, разбитые боевыми действиями

Н-26 Чугуев – Меловое

Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань-/М-20/

Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка

Ямочный ремонт на дорогах Харьковщины после войны

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Кроме непоследственно уборки с дорог остатков военной техники и уничтоженных оккупантами гражданских авто, проводят демонтаж разрушенных мостов и приводят в порядок (пока в основном ямочно) покрытие.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 10:01;

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