На Харьковщине расчистили больше 450 км дорог (фото)
В сутки дороги на Харьковщине расчищают больше 200 человек и 100 единиц техники.
По последней информации дорожников, дороги региона расчищали от последствий боевых действий 225 работников и 116 единиц техники. Работы ведут на пяти магистралях:
М-03 Киев – Харьков – Довжанский
Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка
Н-26 Чугуев – Меловое
Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань-/М-20/
Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка
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Кроме непоследственно уборки с дорог остатков военной техники и уничтоженных оккупантами гражданских авто, проводят демонтаж разрушенных мостов и приводят в порядок (пока в основном ямочно) покрытие.Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление, дороги, расчищают, служба автомобильных дорог; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 10:01;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине расчистили больше 450 км дорог (фото)".