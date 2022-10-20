На Харьковщине расчистили больше 450 км дорог (фото)

В сутки дороги на Харьковщине расчищают больше 200 человек и 100 единиц техники.

По последней информации дорожников, дороги региона расчищали от последствий боевых действий 225 работников и 116 единиц техники. Работы ведут на пяти магистралях:

М-03 Киев – Харьков – Довжанский

Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка

Н-26 Чугуев – Меловое

Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань-/М-20/

Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка

Кроме непоследственно уборки с дорог остатков военной техники и уничтоженных оккупантами гражданских авто, проводят демонтаж разрушенных мостов и приводят в порядок (пока в основном ямочно) покрытие.