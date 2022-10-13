Улицы Купянска начали расчищать от последствий боев (фото)

Харьковские дорожники добрались до Купянска. Там начали приводить в порядок улицы, а также — разбирать блок-посты оккупантов.

«В Купянске разбираем блокпосты оккупантов, вывозим уничтоженную технику, которая мешает проезду. С покрытия и обочин убираем опасные предметы, ликвидируем повреждение покрытия автодороги. На более целых участках ремонтируем барьерное ограждение, дорожные знаки, наносим дорожную разметку», — перечислили производимые процессы в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Дорожники сообщили, что работы в Купянске — это только начало расчистки в этом районе трассы Н-26 (Чугуев — Меловое). Далее дорожники помогут своим коллегам — коммунальщикам расчистить и другие улицы Купянска.

«На сегодня на деоккупированной части Харьковской области расчищено 390,7 км автомобильных дорог государственного значения и 20,4 км коммунальных дорог. Также открыто движение по временной переправе на автомобильной дороге М-20 Харьков – Щербаковка», — добавили в САД.