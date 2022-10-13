Улицы Купянска начали расчищать от последствий боев (фото)
Харьковские дорожники добрались до Купянска. Там начали приводить в порядок улицы, а также — разбирать блок-посты оккупантов.
«В Купянске разбираем блокпосты оккупантов, вывозим уничтоженную технику, которая мешает проезду. С покрытия и обочин убираем опасные предметы, ликвидируем повреждение покрытия автодороги. На более целых участках ремонтируем барьерное ограждение, дорожные знаки, наносим дорожную разметку», — перечислили производимые процессы в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
Дорожники сообщили, что работы в Купянске — это только начало расчистки в этом районе трассы Н-26 (Чугуев — Меловое). Далее дорожники помогут своим коллегам — коммунальщикам расчистить и другие улицы Купянска.
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«На сегодня на деоккупированной части Харьковской области расчищено 390,7 км автомобильных дорог государственного значения и 20,4 км коммунальных дорог. Также открыто движение по временной переправе на автомобильной дороге М-20 Харьков – Щербаковка», — добавили в САД.Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, купянск, расчищают, служба автомобильных дорог; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Улицы Купянска начали расчищать от последствий боев (фото)".