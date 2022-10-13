Live
  • Пятница 14.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.5
    • 🔴

Улицы Купянска начали расчищать от последствий боев (фото)

Общество 10:07   13.10.2022
Оксана Горун
Улицы Купянска начали расчищать от последствий боев (фото)

Харьковские дорожники добрались до Купянска. Там начали приводить в порядок улицы, а также — разбирать блок-посты оккупантов.

«В Купянске разбираем блокпосты оккупантов, вывозим уничтоженную технику, которая мешает проезду. С покрытия и обочин убираем опасные предметы, ликвидируем повреждение покрытия автодороги. На более целых участках ремонтируем барьерное ограждение, дорожные знаки, наносим дорожную разметку», — перечислили производимые процессы в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Улицы Купянска до и после расчистки дорожниками САД

Дорожники сообщили, что работы в Купянске — это только начало расчистки в этом районе трассы Н-26 (Чугуев — Меловое). Далее дорожники помогут своим коллегам — коммунальщикам расчистить и другие улицы Купянска.

Читайте также: На Харьковщине расчистили от последствий боевых действий 400 км дорог (фото)

«На сегодня на деоккупированной части Харьковской области расчищено 390,7 км автомобильных дорог государственного значения и 20,4 км коммунальных дорог. Также открыто движение по временной переправе на автомобильной дороге М-20 Харьков – Щербаковка», — добавили в САД.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

15:29
Связь в Харьковской области восстанавливают с помощью 150 комплектов Starlink
13:56
ГСЧС: В Купянске из-за обстрела дотла сгорел магазин (Фото)
12:38
В Харьковской области налоговик агитировала коллег сотрудничать с оккупантами
11:52
У двоих погибших на Харьковщине дорожников остались маленькие дети
21:03
Расстрел автоколонны на Купянщине: обнаружена 25-я жертва — пожилая женщина

Вы читали новость: «Улицы Купянска начали расчищать от последствий боев (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 10:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Улицы Купянска начали расчищать от последствий боев (фото)".