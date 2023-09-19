В Харькове волонтеры расчищают яр и берега реки: собрали еще 150 мешков мусора
Очередную эко-толоку «Мокрый Жихарь» провели активисты в Харькове на минувших выходных.
«17 сентября состоялось уже 26-я эко-толока «Мокрый Жихарь» в городе Харьков. На толоке собралось 15 эковолонтеров, которые за три часа собрали ориентировочно 3,5 тонны мусора, а точнее 150 мешков», — сообщил один из инициаторов акции Артем Приходько.
Он отметил, что сейчас на территории оврага находится 500 мешков мусора, собранного волонтерами за время уборки яра. Это порядка 12 тонн. По словам Пориходько, еще на прошлой неделе администрация Индустриального района Харькова обещала вывезти этот груз, но пока он остается на месте.
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«Возможно, придется самостоятельно вывозить мусор на полигон, и это нужно будет делать в ближайшее время до начала дождей, — отметил он. — Напоминаю, что за 26 эко-толок эковолонтеры убрали более 18 тонн мусора. Мероприятия по уборке будут проводиться, пока будут разрешаться погодные условия».
Присоединиться к уборке яра и берегов реки Мокрый Жихарь (или Жихарец) можно тут.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередную эко-толоку «Мокрый Жихарь» провели активисты в Харькове на минувших выходных".