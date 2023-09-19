У Харкові волонтери розчищають яр і береги річки: зібрали ще 150 мішків сміття

Чергову екотолоку “Мокрий Жихор” провели активісти у Харкові минулими вихідними.

“17 вересня відбулося вже 26-та екотолока “Мокрий Жихор” у місті Харків. На толоці зібралося 15 ековолонтерів, які за три години зібрали орієнтовно 3,5 тонни сміття, а точніше 150 мішків”, – повідомив один з ініціаторів акції Артем Приходько.

Він зазначив, що зараз на території яру знаходиться 500 мішків сміття, зібраного волонтерами за час збирання яру. Це близько 12 тонн. За словами Пориходька, ще минулого тижня адміністрація Індустріального району Харкова обіцяла вивезти цей вантаж, але поки що він залишається на місці.

“Можливо прийдеться самотужки вивозити сміття на полігон, і це потрібно буде робити найближчим часом до початку дощів, – зазначив він. – Нагадую, що за 26 екотолок ековолонтери прибрали понад 18 тонн сміття. Заходи з прибирання будуть проводитись, поки будуть дозволяти погодні умови”.

Долучитися до прибирання яру та берегів річки Мокрий Жихор (або Жихорець) можна тут.