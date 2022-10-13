Вулиці Куп’янська почали розчищати від наслідків боїв (фото)
Харківські шляховики дісталися Куп’янська. Там почали упорядковувати вулиці, а також – розбирати блок-пости окупантів.
“У Куп’янську розбираємо блокпости окупантів, вивозимо знищену техніку, яка заважає проїзду. З покриття та узбіччя прибираємо небезпечні предмети, ліквідовуємо пошкодження покриття автодороги. На більш цілих ділянках ремонтуємо бар’єрну огорожу, дорожні знаки, наносимо дорожню розмітку” , – розповіли про свою діяльність у пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.
Дорожники повідомили, що роботи в Куп’янську – це лише початок розчищення в цьому районі траси Н-26 (Чугуїв – Мілове). Також далі шляховики допоможуть своїм колегам – комунальникам розчистити й інші вулиці Куп’янська.
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“На сьогодні в деокупованій частині Харківської області розчищено 390,7 км автомобільних доріг державного значення та 20,4 км комунальних доріг. Також відкрито рух тимчасовою переправою на автомобільній дорозі М-20 Харків – Щербаківка”, – додали в САД.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, куп'янск, расчищают, служба автомобильных дорог; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 10:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вулиці Куп’янська почали розчищати від наслідків боїв (фото)".