Вулиці Куп’янська почали розчищати від наслідків боїв (фото)

Харківські шляховики дісталися Куп’янська. Там почали упорядковувати вулиці, а також – розбирати блок-пости окупантів.

“У Куп’янську розбираємо блокпости окупантів, вивозимо знищену техніку, яка заважає проїзду. З покриття та узбіччя прибираємо небезпечні предмети, ліквідовуємо пошкодження покриття автодороги. На більш цілих ділянках ремонтуємо бар’єрну огорожу, дорожні знаки, наносимо дорожню розмітку” , – розповіли про свою діяльність у пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Дорожники повідомили, що роботи в Куп’янську – це лише початок розчищення в цьому районі траси Н-26 (Чугуїв – Мілове). Також далі шляховики допоможуть своїм колегам – комунальникам розчистити й інші вулиці Куп’янська.

“На сьогодні в деокупованій частині Харківської області розчищено 390,7 км автомобільних доріг державного значення та 20,4 км комунальних доріг. Також відкрито рух тимчасовою переправою на автомобільній дорозі М-20 Харків – Щербаківка”, – додали в САД.