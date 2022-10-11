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На Харківщині розчистили від наслідків бойових дій 400 км доріг (фото)

Суспільство 10:47   11.10.2022
Олексій Наумов
На Харківщині розчистили від наслідків бойових дій 400 км доріг (фото)

Наразі активно нормалізують стан доріг на деокупованих територіях області – у бік Балаклії, Ізюма, Шевченкового та Козачої Лопані.

“Більше 400 км доріг у Харківській області розчистили від наслідків бойових дій. Бригади Служби автомобільних доріг у Харківській області розчищають покриття від ґрунту та сміття, прибирають зруйновані споруди вздовж проїжджої частини та демонтують знищені штучні споруди”, – повідомив у Телеграмі голова ХОВА Олег Синєгубов.

На Харківщині прибирають наслідки бойових дій із доріг

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Розчищення доріг на Харківщині - фото ХОВА

За його інформацією, минулої доби шляховики працювали в Ізюмі та на п’яти дорогах області: Київ – Харків – Довжанський, Харків – Зміїв – Балаклія – Горохуватка, Чугуїв – Мілове, Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, Дергачі – Козача Лопань.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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