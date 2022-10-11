На Харківщині розчистили від наслідків бойових дій 400 км доріг (фото)
Наразі активно нормалізують стан доріг на деокупованих територіях області – у бік Балаклії, Ізюма, Шевченкового та Козачої Лопані.
“Більше 400 км доріг у Харківській області розчистили від наслідків бойових дій. Бригади Служби автомобільних доріг у Харківській області розчищають покриття від ґрунту та сміття, прибирають зруйновані споруди вздовж проїжджої частини та демонтують знищені штучні споруди”, – повідомив у Телеграмі голова ХОВА Олег Синєгубов.
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За його інформацією, минулої доби шляховики працювали в Ізюмі та на п’яти дорогах області: Київ – Харків – Довжанський, Харків – Зміїв – Балаклія – Горохуватка, Чугуїв – Мілове, Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, Дергачі – Козача Лопань.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, сінєгубов, служба автомобильных дорог, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 10:47;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині розчистили від наслідків бойових дій 400 км доріг (фото)".