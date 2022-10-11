На Харківщині розчистили від наслідків бойових дій 400 км доріг (фото)

Наразі активно нормалізують стан доріг на деокупованих територіях області – у бік Балаклії, Ізюма, Шевченкового та Козачої Лопані.

“Більше 400 км доріг у Харківській області розчистили від наслідків бойових дій. Бригади Служби автомобільних доріг у Харківській області розчищають покриття від ґрунту та сміття, прибирають зруйновані споруди вздовж проїжджої частини та демонтують знищені штучні споруди”, – повідомив у Телеграмі голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, минулої доби шляховики працювали в Ізюмі та на п’яти дорогах області: Київ – Харків – Довжанський, Харків – Зміїв – Балаклія – Горохуватка, Чугуїв – Мілове, Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, Дергачі – Козача Лопань.