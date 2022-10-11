На Харьковщине расчистили от последствий боевых действий 400 км дорог (фото)

Сейчас активно нормализуют состояние дорог на деоккупированных территориях области — в сторону Балаклеи, Изюма, Шевченково и Казачьей Лопани.

«Более 400 км дорог в Харьковской области расчистили от последствий боевых действий. Бригады Службы автомобильных дорог в Харьковской области расчищают покрытие от грунта и мусора, убирают разрушенные постройки вдоль проезжей части и демонтируют уничтоженные искусственные постройки», — сообщил в telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, за прошедшие сутки дорожники работали в Изюме и на пяти дорогах области: Киев – Харьков – Довжанский, Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Чугуев – Меловое, Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка, Дергачи – Казачья Лопань.