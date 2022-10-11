На Харьковщине расчистили от последствий боевых действий 400 км дорог (фото)
Сейчас активно нормализуют состояние дорог на деоккупированных территориях области — в сторону Балаклеи, Изюма, Шевченково и Казачьей Лопани.
«Более 400 км дорог в Харьковской области расчистили от последствий боевых действий. Бригады Службы автомобильных дорог в Харьковской области расчищают покрытие от грунта и мусора, убирают разрушенные постройки вдоль проезжей части и демонтируют уничтоженные искусственные постройки», — сообщил в telegram глава ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: За выходные на Харьковщине расчистили от последствий боев 11 км дорог (фото)
По его информации, за прошедшие сутки дорожники работали в Изюме и на пяти дорогах области: Киев – Харьков – Довжанский, Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Чугуев – Меловое, Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка, Дергачи – Казачья Лопань.Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, синегубов, служба автомобильных дорог, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине расчистили от последствий боевых действий 400 км дорог (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 10:47;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине расчистили от последствий боевых действий 400 км дорог (фото)".