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На Харьковщине расчистили от последствий боевых действий 400 км дорог (фото)

Общество 10:47   11.10.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине расчистили от последствий боевых действий 400 км дорог (фото)

Сейчас активно нормализуют состояние дорог на деоккупированных территориях области — в сторону Балаклеи, Изюма, Шевченково и Казачьей Лопани.

«Более 400 км дорог в Харьковской области расчистили от последствий боевых действий. Бригады Службы автомобильных дорог в Харьковской области расчищают покрытие от грунта и мусора, убирают разрушенные постройки вдоль проезжей части и демонтируют уничтоженные искусственные постройки», — сообщил в telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

На Харьковщине убирают последствия боевых действий с дорог

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Расчистка дорог на Харьковщине - фото ХОВА

По его информации, за прошедшие сутки дорожники работали в Изюме и на пяти дорогах области: Киев – Харьков – Довжанский, Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Чугуев – Меловое, Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка, Дергачи – Казачья Лопань.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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