За выходные на Харьковщине расчистили от последствий боев 11 км дорог (фото)
С дорог в Харьковской области продолжают убирать остатки разбитой вражеской техники, а также — уничтоженных обстрелами гражданских машин.
«88 единиц спецтехники и 176 дорожников работали на 7 дорогах государственного значения и улицах Изюма и Балаклеи. За выходные расчистили 11 километров дорог (в том числе 2 км коммунальных улиц Изюма и Балаклеи)», — привели свежую статистику в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
Помимо расчистки, дороги частично ремонтируют. Так, сейчас фрезеруют поврежденное покрытие дороги М-03 в Изюме. Помимо этого, работы ведут на мостах и переправах.
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«Не останавливается расчистка главной транспортной артерии Харьковщины. На трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский продолжается демонтаж разрушенного моста, расчистка покрытия. Продолжается демонтаж вражеских блокпостов», — сообщили дорожники.Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, расчищают, служба автомобильных дорог; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 14:40;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За выходные на Харьковщине расчистили от последствий боев 11 км дорог (фото)".