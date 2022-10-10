За выходные на Харьковщине расчистили от последствий боев 11 км дорог (фото)

С дорог в Харьковской области продолжают убирать остатки разбитой вражеской техники, а также — уничтоженных обстрелами гражданских машин.

«88 единиц спецтехники и 176 дорожников работали на 7 дорогах государственного значения и улицах Изюма и Балаклеи. За выходные расчистили 11 километров дорог (в том числе 2 км коммунальных улиц Изюма и Балаклеи)», — привели свежую статистику в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Помимо расчистки, дороги частично ремонтируют. Так, сейчас фрезеруют поврежденное покрытие дороги М-03 в Изюме. Помимо этого, работы ведут на мостах и переправах.

«Не останавливается расчистка главной транспортной артерии Харьковщины. На трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский продолжается демонтаж разрушенного моста, расчистка покрытия. Продолжается демонтаж вражеских блокпостов», — сообщили дорожники.