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За вихідні на Харківщині розчистили від наслідків боїв 11 км доріг (фото)

Суспільство 14:40   10.10.2022
Олексій Наумов
За вихідні на Харківщині розчистили від наслідків боїв 11 км доріг (фото)

З доріг у Харківській області продовжують прибирати залишки розбитої ворожої техніки, а також знищених обстрілами цивільних машин.

“88 одиниць спецтехніки та 176 шляховиків працювали на 7 дорогах державного значення та вулицях Ізюма й Балаклії. За вихідні розчистили 11 кілометрів доріг (у тому числі 2 км комунальних вулиць Ізюма та Балаклії)”, – навели свіжу статистику в пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.

З доріг на Харківщині прибирають розбиті обстрілами машини

Крім розчищення, дороги частково ремонтують. Так, зараз фрезерують пошкоджене покриття дороги М-03 в Ізюмі. Крім цього, роботи ведуть на мостах та переправах.

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Розбита обстрілом машина

“Не зупиняється розчищення головної транспортної артерії Харківщини. На трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський продовжується демонтаж зруйнованого мосту, розчищення покриття. Продовжується демонтаж ворожих блокпостів”, – повідомили шляховики.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 14:40;

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