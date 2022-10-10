За вихідні на Харківщині розчистили від наслідків боїв 11 км доріг (фото)

З доріг у Харківській області продовжують прибирати залишки розбитої ворожої техніки, а також знищених обстрілами цивільних машин.

“88 одиниць спецтехніки та 176 шляховиків працювали на 7 дорогах державного значення та вулицях Ізюма й Балаклії. За вихідні розчистили 11 кілометрів доріг (у тому числі 2 км комунальних вулиць Ізюма та Балаклії)”, – навели свіжу статистику в пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Крім розчищення, дороги частково ремонтують. Так, зараз фрезерують пошкоджене покриття дороги М-03 в Ізюмі. Крім цього, роботи ведуть на мостах та переправах.

“Не зупиняється розчищення головної транспортної артерії Харківщини. На трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський продовжується демонтаж зруйнованого мосту, розчищення покриття. Продовжується демонтаж ворожих блокпостів”, – повідомили шляховики.