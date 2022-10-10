За вихідні на Харківщині розчистили від наслідків боїв 11 км доріг (фото)
З доріг у Харківській області продовжують прибирати залишки розбитої ворожої техніки, а також знищених обстрілами цивільних машин.
“88 одиниць спецтехніки та 176 шляховиків працювали на 7 дорогах державного значення та вулицях Ізюма й Балаклії. За вихідні розчистили 11 кілометрів доріг (у тому числі 2 км комунальних вулиць Ізюма та Балаклії)”, – навели свіжу статистику в пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.
Крім розчищення, дороги частково ремонтують. Так, зараз фрезерують пошкоджене покриття дороги М-03 в Ізюмі. Крім цього, роботи ведуть на мостах та переправах.
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“Не зупиняється розчищення головної транспортної артерії Харківщини. На трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський продовжується демонтаж зруйнованого мосту, розчищення покриття. Продовжується демонтаж ворожих блокпостів”, – повідомили шляховики.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, расчищают, служба автомобильных дорог; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 14:40;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "За вихідні на Харківщині розчистили від наслідків боїв 11 км доріг (фото)".