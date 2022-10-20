На Харківщині розчистили понад 450 км доріг (фото)
На добу дороги на Харківщині розчищають понад 200 осіб та 100 одиниць техніки.
За останньою інформацією шляховиків, дороги регіону розчищали від наслідків бойових дій 225 працівників та 116 одиниць техніки. Роботи ведуть на п’яти магістралях:
М-03 Київ – Харків – Довжанський
Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Горохуватка
Н-26 Чугуїв – Мілове
Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань-/М-20/
Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка
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Крім прибирання з доріг залишків військової техніки та знищених окупантами цивільних авто, проводять демонтаж зруйнованих мостів і упорядковують (поки в основному ямково) покриття.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановление, дороги, расчищают, служба автомобильных дорог; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 10:01;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині розчистили понад 450 км доріг (фото)".