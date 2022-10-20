Обстрелы Харьковщины: Генштаб зафиксировал удары в районе 9 населенных пунктов
Российская армия продолжает обстреливать территорию Харьковщины, в основном — приграничные и прифронтовые села и поселки.
По информации Генштаба ВСУ на 6:00 20 октября, враг обстрелял шесть населенных пунктов на Слобожанском направлении и три — на Купянском.
«Враг совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодязное, Красное, Огурцово и Стрелечья Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Первомайское Харьковской области», — отметили в Генштабе.
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Напомним, 19 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что за прошедшие сутки армия РФ разрушили три объекта энергетики в Украине. В связи с этим 20 октября в стране вводится режим экономии — возможны отключения электричества во всех регионах. Впрочем, их можно избежать, если каждый украинец выключит потребляющие много энергии электроприборы (электрочайники, утюги, микроволновки, стиральные машинки, бойлеры, обогреватели) с 7 утра до 23 вечера 20 октября.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрелы Харьковщины: Генштаб зафиксировал удары в районе 9 населенных пунктов".