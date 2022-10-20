Обстріли Харківщини: Генштаб зафіксував удари в районі 9 населених пунктів

Російська армія продовжує обстрілювати територію Харківщини, в основному – прикордонні та прифронтові села та селища.

За інформацією Генштабу ЗСУ на 6:00 20 жовтня, ворог обстріляв шість населених пунктів на Слобожанському напрямку та три – на Куп’янському.

“Ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області”, – зазначили вГенштабі.

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Нагадаємо, 19 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що минулої доби армія РФ зруйнувала три об’єкти енергетики в Україні. У зв’язку з цим 20 жовтня в країні запроваджується режим економії – можливі відключення електрики у всіх регіонах. Втім, їх можна уникнути, якщо кожен українець вимкне електроприлади, що споживають багато енергії (електрочайники, праски, мікрохвильові печі, пральні машинки, бойлери, обігрівачі) з 7 ранку до 23 вечора 20 жовтня.