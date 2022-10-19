Готуватися завтра до відключень світла закликав жителів Харківщини Синєгубов

20 жовтня з 7:00 до 23:00 по всій Україні, зокрема у Харкові та населених пунктах області, можуть бути відключення електроенергії – у різний час по кілька годин і в різних місцях.

Докладніше мешканців поінформують пізніше, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Ворог продовжує атакувати нашу критичну енергетичну інфраструктуру, і ми надалі маємо вживати заходів щодо заощадження. Завтра планується по всій території нашої держави, і місто Харків та населені пункти області не є виключенням, часткові відключення від електропостачання. Такі відключення плануються із 7:00 і до 23:00. Це не означає, що весь цей проміжок електроенергії не буде. Це означає, що один населений пункт можуть від’єднати, або район міста Харкова, на годину, на дві години чи на п’ять годин. Тому ми маємо заздалегідь до цього підготуватися і надалі економити електроенергію, бо від кожного з нас залежить наше енергетичне завтра”, – сказав Синєгубов.

Він закликав жителів регіону зарядити мобільні телефони, повербанки та інші важливі електропристрої, а також максимально обмежити споживання електроенергії в пікові години навантаження.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко закликав українців максимально обмежити користування електроенергією з 7:00 до 23:00.