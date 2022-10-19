Готовиться завтра к отключениям света призвал жителей Харьковщины Синегубов

20 октября с 7:00 до 23:00 по всей Украине, в частности в Харькове и населенных пунктах области, могут быть отключения электроэнергии — в разное время по несколько часов в разных местах.

Более подробно жителей проинформируют позже, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Враг продолжает атаковать нашу критическую энергетическую инфраструктуру, и мы в дальнейшем должны принимать меры по экономии. Завтра планируется по всей территории нашего государства, и город Харьков и населенные пункты области не являются исключением, частичные отключения от электроснабжения. Такие отключения планируются с 7:00 и до 23:00. Это не означает, что весь этот промежуток электроэнергии не будет. Это означает, что один населенный пункт могут отключить, или район города Харькова, на час, на два часа или на пять часов. Поэтому мы должны заранее к этому подготовиться и в дальнейшем экономить электроэнергию, потому что от каждого из нас зависит наше энергетическое завтра», — сказал Синегубов.

Он призвал жителей региона зарядить мобильные телефоны, пауэрбанки и другие важные электроустройства, а также максимально ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузки.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев максимально ограничить пользование электроэнергией с 7:00 до 23:00.