Обстреляли с вертолетов: россияне ранили жителя Золочевской громады

Российские военные 20 октября нанесли удар по селу Ивашки Золочевской громады, рассказал глава громады Виктор Коваленко.

После обстрела госпитализировали мужчину.

«В 11:30 в результате обстрелов села Ивашки из вертолетов ранения получил мужчина 1991 года рождения. Он доставлен в областную больницу», — отметил Виктор Коваленко.

В результате обстрелов в селе повреждены два дома и хозяйственные постройки.