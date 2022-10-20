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Обстреляли с вертолетов: россияне ранили жителя Золочевской громады

Общество 14:44   20.10.2022
Оксана Якушко

Российские военные 20 октября нанесли удар по селу Ивашки Золочевской громады, рассказал глава громады Виктор Коваленко.

После обстрела госпитализировали мужчину.

«В 11:30 в результате обстрелов села Ивашки из вертолетов ранения получил мужчина 1991 года рождения. Он доставлен в областную больницу», — отметил Виктор Коваленко.

В результате обстрелов в селе повреждены два дома и хозяйственные постройки.

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Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 14:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстреляли с вертолетов: россияне ранили жителя Золочевской громады".