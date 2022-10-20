Обстреляли с вертолетов: россияне ранили жителя Золочевской громады
Российские военные 20 октября нанесли удар по селу Ивашки Золочевской громады, рассказал глава громады Виктор Коваленко.
После обстрела госпитализировали мужчину.
«В 11:30 в результате обстрелов села Ивашки из вертолетов ранения получил мужчина 1991 года рождения. Он доставлен в областную больницу», — отметил Виктор Коваленко.
В результате обстрелов в селе повреждены два дома и хозяйственные постройки.
Читайте также: Сожженные поля и трупы коров: что оставили оккупанты в селе на ХарьковщинеКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: золочів, золочев, мужчина, обстрел, ранение; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 14:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстреляли с вертолетов: россияне ранили жителя Золочевской громады".