Live
  • Четвер 20.10.2022
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.76
    • 🟢

Обстріляли з гелікоптерів: росіяни поранили мешканця Золочівської громади

Події 14:44   20.10.2022
Оксана Якушко
Обстріляли з гелікоптерів: росіяни поранили мешканця Золочівської громади

Російські військові 20 жовтня завдали удару по селу Івашки Золочівської громади, розповів голова громади Віктор Коваленко.

Внаслідок обстрілу госпіталізували чоловіка.

«Об 11:30 внаслідок обстрілів села Івашки з гелікоптерів поранення отримав чоловік 1991 року народження. Його доправлено до обласної лікарні», – зазначив Віктор Коваленко.

Внаслідок обстрілів у селі пошкоджені два будинки та господарчі споруди.

Читайте також:  Спалені поля та трупи корів: що залишили окупанти у селі на Харківщині

Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

21:16
Армія РФ вчергове обстріляла Вовчанськ з артилерії (фото)
13:23
Обстріл швидких на Харківщині: двох працівників ДСНС поранили
11:33
Під обстріл на Харківщині потрапили три “швидкі” та рятувальники (відео)
22:13
Ранковий обстріл Харкова: одна з ракет упала на город жителя Жихора (сюжет)
21:24
Армія РФ обстріляла Вовчанськ із мінометів (фото)

Ви читали новину: «Обстріляли з гелікоптерів: росіяни поранили мешканця Золочівської громади»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 14:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріляли з гелікоптерів: росіяни поранили мешканця Золочівської громади".