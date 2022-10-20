Обстріляли з гелікоптерів: росіяни поранили мешканця Золочівської громади

Російські військові 20 жовтня завдали удару по селу Івашки Золочівської громади, розповів голова громади Віктор Коваленко.

Внаслідок обстрілу госпіталізували чоловіка.

«Об 11:30 внаслідок обстрілів села Івашки з гелікоптерів поранення отримав чоловік 1991 року народження. Його доправлено до обласної лікарні», – зазначив Віктор Коваленко.

Внаслідок обстрілів у селі пошкоджені два будинки та господарчі споруди.