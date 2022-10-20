Обстріляли з гелікоптерів: росіяни поранили мешканця Золочівської громади
Російські військові 20 жовтня завдали удару по селу Івашки Золочівської громади, розповів голова громади Віктор Коваленко.
Внаслідок обстрілу госпіталізували чоловіка.
«Об 11:30 внаслідок обстрілів села Івашки з гелікоптерів поранення отримав чоловік 1991 року народження. Його доправлено до обласної лікарні», – зазначив Віктор Коваленко.
Внаслідок обстрілів у селі пошкоджені два будинки та господарчі споруди.
Читайте також: Спалені поля та трупи корів: що залишили окупанти у селі на ХарківщиніКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: золочів, мужчина, обстріл, ранение; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 14:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріляли з гелікоптерів: росіяни поранили мешканця Золочівської громади".