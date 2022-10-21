Харьковские юные спортсмены приняли участие в онлайн-соревнованиях (видео)
Харьковские детишки устроили массовые отжимания. Свои навыки юные спортсмены показывали на камеру.
Кто завоевал «золото» — смотрите в сюжете МГ «Объектив».
Сева, почему ты решил отжиматься? – Я решил отжиматься, потому что это у меня хорошо получается и мне это очень нравится.
Харьковчане организовали детские онлайн-соревнования по отжиманиям. К проекту «Несокрушимые дети войны» присоединились 23 юных спортсмена – соревновались в нескольких категориях. Большинство участников – харьковчане. Формат онлайн-соревнований ввели из-за того, что дети сейчас находятся в разных городах и странах.
Елена Привалова, организатор соревнований
Чемпионом по возрастной категории «12+» стал Привалов Сева. Ему мы вручаем этот кубок и медаль. А также он стал победителем в категории «Абсолют» среди всех участников этого проекта и завоевал себе приз — 3 тысячи гривен.
19 мальчиков и 4 девочки встречаются на онлайн-тренировках 5 раз в неделю под руководством опытных специалистов. Благодаря этому они постоянно общаются, учатся поддерживать и уважать друг друга.
Всеволод Броников, участник соревнований
Я когда начинал – я занимался подтягиваниями и перешел на отжимания. Первые тренировки у меня получались плохо. А сейчас уже хороший у меня результат.
Цель проекта – повысить физическую активность детей в условиях войны, разработать комплексный подход к тренировкам, распространить методику «умного спорта» в онлайн-пространстве.
На первом месте, набрав 524 – Петля Василиса. Василиса, поздравляем тебя! Умничка, просто умничка!Категории: Без рубрики; Теги: дети, онлайн, отжимания; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 12:32;
Корреспондент Артем Листопад в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские юные спортсмены приняли участие в онлайн-соревнованиях (видео)".