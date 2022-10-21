Харьковские юные спортсмены приняли участие в онлайн-соревнованиях (видео)

Харьковские детишки устроили массовые отжимания. Свои навыки юные спортсмены показывали на камеру.

Кто завоевал «золото» — смотрите в сюжете МГ «Объектив».

Сева, почему ты решил отжиматься? – Я решил отжиматься, потому что это у меня хорошо получается и мне это очень нравится.

Харьковчане организовали детские онлайн-соревнования по отжиманиям. К проекту «Несокрушимые дети войны» присоединились 23 юных спортсмена – соревновались в нескольких категориях. Большинство участников – харьковчане. Формат онлайн-соревнований ввели из-за того, что дети сейчас находятся в разных городах и странах.

Елена Привалова, организатор соревнований

Чемпионом по возрастной категории «12+» стал Привалов Сева. Ему мы вручаем этот кубок и медаль. А также он стал победителем в категории «Абсолют» среди всех участников этого проекта и завоевал себе приз — 3 тысячи гривен.

19 мальчиков и 4 девочки встречаются на онлайн-тренировках 5 раз в неделю под руководством опытных специалистов. Благодаря этому они постоянно общаются, учатся поддерживать и уважать друг друга.

Всеволод Броников, участник соревнований

Я когда начинал – я занимался подтягиваниями и перешел на отжимания. Первые тренировки у меня получались плохо. А сейчас уже хороший у меня результат.

Цель проекта – повысить физическую активность детей в условиях войны, разработать комплексный подход к тренировкам, распространить методику «умного спорта» в онлайн-пространстве.

На первом месте, набрав 524 – Петля Василиса. Василиса, поздравляем тебя! Умничка, просто умничка!