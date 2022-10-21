Харківські юні спортсмени взяли участь у онлайн-змаганнях (відео)

Харківські дітлахи влаштували масові віджимання. Свої навички юні спортсмени показували на камеру.

Хто завоював “золото” – дивіться в сюжеті МГ “Об’єктив”.

Сева, чому ти вирішив віджиматися? – Я вирішив віджиматися, тому що це у мене добре виходить і мені дуже подобається.

Харків’яни організували дитячі онлайн-змагання з віджимань. До проєкту “Незламні діти війни” приєдналися 23 юні спортсмени – змагалися в кількох категоріях. Більшість учасників – харків’яни. Формат онлайн-змагань запровадили через те, що діти зараз перебувають у різних містах та країнах.

Олена Привалова, організаторка змагань

Чемпіоном у віковій категорії “12+” став Привалов Сева. Йому ми вручаємо цей кубок та медаль. А також він став переможцем у категорії “Абсолют” серед усіх учасників цього проєкту та завоював собі приз – 3 тисячі гривень.

19 хлопчиків та 4 дівчинки зустрічаються на онлайн-тренуваннях 5 разів на тиждень під керівництвом досвідчених фахівців. Завдяки цьому вони постійно спілкуються, навчаються підтримувати та поважати одне одного.

Всеволод Броніков, учасник змагань

Я колись починав – я займався підтягуваннями й перейшов на віджимання. Перші тренування у мене виходили погано. А зараз уже добрий у мене результат.

Мета проєкту – підвищити фізичну активність дітей в умовах війни, розробити комплексний підхід до тренувань, поширити методику “розумного спорту” в онлайн-просторі.

На першому місці, набравши 524 бали, – Петля Василіса. Василиса, вітаємо тебе! Розумничка, просто розумничка!