РФ запланировала теракт в Волчанске и планирует обвинить в нем Украину
РФ объявил о предстоящем обстреле недавно деоккупированного Волчанска на Харьковщине, сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
В сообщении, которое распространило Минобороны России, сказано, что «подразделения иностранных наемников» 24 октября планируют провокации с гибелью украинцев в Волчанске. Якобы ударить по людям планируют при раздаче гуманитарной помощи жителям, сообщили агрессоры.
«Оккупанты начали создавать так называемое информационное алиби для своего очередного теракта», — подчеркнул Братчук.
Читайте также: На Харьковщине перебили газопровод, идущий из РФ в ВолчанскКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: волчанск, рф, терракт, удар, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «РФ запланировала теракт в Волчанске и планирует обвинить в нем Украину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 13:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ запланировала теракт в Волчанске и планирует обвинить в нем Украину".