РФ запланировала теракт в Волчанске и планирует обвинить в нем Украину

РФ объявил о предстоящем обстреле недавно деоккупированного Волчанска на Харьковщине, сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

В сообщении, которое распространило Минобороны России, сказано, что «подразделения иностранных наемников» 24 октября планируют провокации с гибелью украинцев в Волчанске. Якобы ударить по людям планируют при раздаче гуманитарной помощи жителям, сообщили агрессоры.

«Оккупанты начали создавать так называемое информационное алиби для своего очередного теракта», — подчеркнул Братчук.