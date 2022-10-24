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РФ запланировала теракт в Волчанске и планирует обвинить в нем Украину

Общество 13:57   24.10.2022
Оксана Якушко
РФ запланировала теракт в Волчанске и планирует обвинить в нем Украину

РФ объявил о предстоящем обстреле недавно деоккупированного Волчанска на Харьковщине, сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

В сообщении, которое распространило Минобороны России, сказано, что «подразделения иностранных наемников» 24 октября планируют провокации с гибелью украинцев в Волчанске. Якобы ударить по людям планируют при раздаче гуманитарной помощи жителям, сообщили агрессоры.

«Оккупанты начали создавать так называемое информационное алиби для своего очередного теракта», — подчеркнул Братчук.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 13:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ запланировала теракт в Волчанске и планирует обвинить в нем Украину".