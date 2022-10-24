РФ запланувала теракт у Вовчанську і планує звинуватити в ньому Україну
РФ оголосила про майбутній обстріл нещодавно деокупованого Вовчанська на Харківщині, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
У повідомлені, яке поширило Міноборони росії, сказано, що “підрозділи іноземних найманців” 24 жовтня планують провокації із загибеллю українців у Вовчанську. Нібито вдарити по людям планують під час роздачі гуманітарної допомоги жителям, повідомили агресори.
“Окупанти почали створювати так зване інформаційне алібі для свого чергового теракту”, – підкреслив Братчук.
Читайте також: На Харківщині перебили газопровід, що йде з РФ у ВовчанськКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, рф, терракт, удар, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «РФ запланувала теракт у Вовчанську і планує звинуватити в ньому Україну»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 13:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ запланувала теракт у Вовчанську і планує звинуватити в ньому Україну".