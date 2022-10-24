РФ запланувала теракт у Вовчанську і планує звинуватити в ньому Україну

РФ оголосила про майбутній обстріл нещодавно деокупованого Вовчанська на Харківщині, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

У повідомлені, яке поширило Міноборони росії, сказано, що “підрозділи іноземних найманців” 24 жовтня планують провокації із загибеллю українців у Вовчанську. Нібито вдарити по людям планують під час роздачі гуманітарної допомоги жителям, повідомили агресори.

“Окупанти почали створювати так зване інформаційне алібі для свого чергового теракту”, – підкреслив Братчук.