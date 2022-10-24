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РФ запланувала теракт у Вовчанську і планує звинуватити в ньому Україну

Суспільство 13:57   24.10.2022
Оксана Якушко
РФ запланувала теракт у Вовчанську і планує звинуватити в ньому Україну

РФ оголосила про майбутній обстріл нещодавно деокупованого Вовчанська на Харківщині, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

У повідомлені, яке поширило Міноборони росії, сказано, що “підрозділи іноземних найманців” 24 жовтня планують провокації із загибеллю українців у Вовчанську. Нібито вдарити по людям планують під час роздачі гуманітарної допомоги жителям, повідомили агресори.

“Окупанти почали створювати так зване інформаційне алібі для свого чергового теракту”, – підкреслив Братчук.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 13:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ запланувала теракт у Вовчанську і планує звинуватити в ньому Україну".