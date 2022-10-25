«Азов» — это легенда»: Терехов поздравил защитников грамотами
Харьковский городской голова Игорь Терехов вручил награды военным отряда Сил специальных операций «Азов Харьков».
Военные получили почетные грамоты исполкома горсовета по случаю Дня защитника и защитниц Украины за добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны, передает горсовет.
«Вы были на фронте, поэтому мы поздравляем вас позже. Низкий поклон от всех харьковчан за ваш героизм и ежедневный подвиг. «Азов» — это легенда. То, как «азовцы» защищали Мариуполь, — пример для всех. Спасибо вам за мужество и за то, что приближаете нашу победу!» — отметил Терехов.
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Присутствующие также почтили минутой молчания память погибших защитников Украины.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 20:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов вручил награды военным отряда Сил специальных операций «Азов Харьков».".