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Еще четыре населенных пункта освободили от оккупантов на Харьковщине

Общество 19:53   25.10.2022
Елена Нагорная
Еще четыре населенных пункта освободили от оккупантов на Харьковщине

Поселок Двуречанское, а также села Каменка, Бологовка и Красное Первое Купянского района освободили от российских захватчиков с 20 октября.

Об этом МГ «Объектив» сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.

По состоянию на 20 октября, как заявлял на брифинге глава ОВА Олег Синегубов, под временной оккупацией в регионе оставались 32 населенных пункта. Сегодня в пресс-службе ОВА рассказали, что таких населенных пунктов уже 28, то есть с момента брифинга освобождены четыре.

«У нас идут активные боевые действия, однако и погода, и враг вносят свои непосредственно коррективы. Никто добровольно не уходит с нашей территории. Нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр нашей земли», — отметил глава ОВА Олег Синегубов сегодня в эфире национального телемарафона.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 19:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поселок Двуречанское, а также села Каменка, Бологовка и Красное Первое Купянского района освободили от российских захватчиков с 20 октября.".