Еще четыре населенных пункта освободили от оккупантов на Харьковщине

Поселок Двуречанское, а также села Каменка, Бологовка и Красное Первое Купянского района освободили от российских захватчиков с 20 октября.

Об этом МГ «Объектив» сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.

По состоянию на 20 октября, как заявлял на брифинге глава ОВА Олег Синегубов, под временной оккупацией в регионе оставались 32 населенных пункта. Сегодня в пресс-службе ОВА рассказали, что таких населенных пунктов уже 28, то есть с момента брифинга освобождены четыре.

«У нас идут активные боевые действия, однако и погода, и враг вносят свои непосредственно коррективы. Никто добровольно не уходит с нашей территории. Нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр нашей земли», — отметил глава ОВА Олег Синегубов сегодня в эфире национального телемарафона.