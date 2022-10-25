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Ще чотири населені пункти звільнили від окупантів на Харківщині

Суспільство 19:53   25.10.2022
Олена Нагорна
Ще чотири населені пункти звільнили від окупантів на Харківщині

Селище Дворічанське, а також села Кам’янка, Бологівка та Красне Перше Куп’янського району звільнили від російських загарбників з 20 жовтня.

Про це МГ “Об’єктив” повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.

Станом на 20 жовтня, як заявляв на брифінгу голова ОВА Олег Синєгубов, під тимчасовою окупацією в регіоні залишалися 32 населені пункти. Сьогодні у пресслужбі ОВА розповіли, що таких населених пунктів уже 28, тобто з моменту брифінгу звільнено чотири.

“У нас там йдуть активні бойові дії, однак і погода, і ворог вносять свої безпосередньо корективи. Ніхто добровільно не йде з нашої території. Нашим воїнам доводиться у дуже жорстких боях відвойовувати кожен метр нашої землі”, – зазначив голова ОВА Олег Синєгубов сьогодні в етері національного телемарафону.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 19:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Селище Дворічанське, а також села Кам’янка, Бологівка та Красне Перше Куп’янського району звільнили від російських загарбників з 20 жовтня.".