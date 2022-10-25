Ще чотири населені пункти звільнили від окупантів на Харківщині
Селище Дворічанське, а також села Кам’янка, Бологівка та Красне Перше Куп’янського району звільнили від російських загарбників з 20 жовтня.
Про це МГ “Об’єктив” повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.
Станом на 20 жовтня, як заявляв на брифінгу голова ОВА Олег Синєгубов, під тимчасовою окупацією в регіоні залишалися 32 населені пункти. Сьогодні у пресслужбі ОВА розповіли, що таких населених пунктів уже 28, тобто з моменту брифінгу звільнено чотири.
“У нас там йдуть активні бойові дії, однак і погода, і ворог вносять свої безпосередньо корективи. Ніхто добровільно не йде з нашої території. Нашим воїнам доводиться у дуже жорстких боях відвойовувати кожен метр нашої землі”, – зазначив голова ОВА Олег Синєгубов сьогодні в етері національного телемарафону.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Селище Дворічанське, а також села Кам’янка, Бологівка та Красне Перше Куп’янського району звільнили від російських загарбників з 20 жовтня.".