“Азов” – це легенда”: Терехов привітав захисників грамотами

Харківський міський голова Ігор Терехов вручив нагороди військовим загону Сил спеціальних операцій “Азов Харків”.

Військові отримали почесні грамоти виконкому міськради з нагоди Дня захисника та захисниць України за сумлінне виконання службових обов’язків, мужність, відвагу та самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності країни, передає міськрада.

“Ви були на фронті, тому ми вітаємо вас пізніше. Низький уклін від усіх харків’ян за ваш героїзм та щоденний подвиг. “Азов” – це легенда. Те, як “азовці” захищали Маріуполь, – приклад для всіх. Дякую вам за мужність і за те, що наближаєте нашу перемогу!”, – зазначив Терехов.

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Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників України.