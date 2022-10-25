«Перезимуйте за границей» – Верещук обратилась к уехавшим украинцам
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона попросила украинцев, которые выехали за границу из-за российской агрессии, по возможности перезимовать за пределами Украины.
«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия, все видят. Вернуться сейчас – это опять же подвергнуть опасности. себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть либо больны, либо маломобильны, либо постарше. То есть – не нужно этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей», — заявила Верещук.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 17:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Перезимуйте за границей» – Верещук обратилась к уехавшим украинцам".