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«Перезимуйте за границей» – Верещук обратилась к уехавшим украинцам

Общество 17:03   25.10.2022
Оксана Якушко
«Перезимуйте за границей» – Верещук обратилась к уехавшим украинцам

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона попросила украинцев, которые выехали за границу из-за российской агрессии, по возможности перезимовать за пределами Украины.

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия, все видят. Вернуться сейчас – это опять же подвергнуть опасности. себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть либо больны, либо маломобильны, либо постарше. То есть – не нужно этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей», — заявила Верещук.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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