«Перезимуйте за кордоном» – Верещук звернулася до українців, що поїхали
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону попросила українців, які виїхали за кордон через російську агресію, якщо можливо, перезимувати за межами України.
«Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають. Ви бачите, що робить Росія, всі це бачать. Повернутись зараз – це знову ж наразити на небезпеку. себе, своїх дітей, своїх всіх вразливих родичів, які можуть бути або хворі, або маломобільні, або старшенькі. Тобто – не треба цього робити. Якщо є можливість, залиштесь поки що перезимувати за кордоном», – заявила Верещук.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 17:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Перезимуйте за кордоном» – Верещук звернулася до українців, що поїхали".