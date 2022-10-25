Live
  • Вівторок 25.10.2022
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.96
    • 🟢

«Перезимуйте за кордоном» – Верещук звернулася до українців, що поїхали

Суспільство 17:03   25.10.2022
Оксана Якушко
«Перезимуйте за кордоном» – Верещук звернулася до українців, що поїхали

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону попросила українців, які виїхали за кордон через російську агресію, якщо можливо, перезимувати за межами України.

«Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають. Ви бачите, що робить Росія, всі це бачать. Повернутись зараз – це знову ж наразити на небезпеку. себе, своїх дітей, своїх всіх вразливих родичів, які можуть бути або хворі, або маломобільні, або старшенькі. Тобто – не треба цього робити. Якщо є можливість, залиштесь поки що перезимувати за кордоном», – заявила Верещук.

Читайте також:  Верещук назвала головну проблему деокупованих територій Харківщини

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

16:17
У Харкові арештували майно підприємства росіян на 14 млн грн
13:10
Втекла від п’яної матері: У Харкові поліцейські шукали 9-річну дівчинку
11:38
Харків’янин намагався бігти через кордон до Угорщини, але попався
23:17
Харківський трамвай №8 завтра поїде по-новому
23:00
Синєгубов: до зими газ у Вовчанську не відновлять, можлива часткова евакуація

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
  • дивіться у Youtube, TikTok

    • Ви читали новину: ««Перезимуйте за кордоном» – Верещук звернулася до українців, що поїхали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 17:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Перезимуйте за кордоном» – Верещук звернулася до українців, що поїхали".