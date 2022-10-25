Убежала от пьяной матери: В Харькове полицейские искали 9-летнюю девочку

Правоохранители оперативно разыскали и вернули домой несовершеннолетнюю девочку, сообщила полиция Харьковской области.

Об исчезновении 9-летнего ребенка стало известно вечером 24 октября, когда родственники дозвонились в Харьковское райуправление полиции №1.

Ювенальные инспекторы в течение двух часов обнаружили ребенка у знакомых рядом с местом проживания.

Никаких противоправных действий в отношении девочки не было.

Тем временем мать беглянки была под мухой. Поэтому в отношении 43-летней женщины полицейские составили протоколы об административном правонарушении.