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Убежала от пьяной матери: В Харькове полицейские искали 9-летнюю девочку

Общество 13:10   25.10.2022
Оксана Якушко
Убежала от пьяной матери: В Харькове полицейские искали 9-летнюю девочку

Правоохранители оперативно разыскали и вернули домой несовершеннолетнюю девочку, сообщила полиция Харьковской области.

Об исчезновении 9-летнего ребенка стало известно вечером 24 октября, когда родственники дозвонились в  Харьковское райуправление полиции №1.

Ювенальные инспекторы в течение двух часов обнаружили ребенка у знакомых рядом с местом проживания.

Никаких противоправных действий в отношении девочки не было.

Тем временем мать беглянки была под мухой. Поэтому в отношении 43-летней женщины полицейские составили протоколы об административном правонарушении.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 13:10;

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