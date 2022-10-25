Убежала от пьяной матери: В Харькове полицейские искали 9-летнюю девочку
Правоохранители оперативно разыскали и вернули домой несовершеннолетнюю девочку, сообщила полиция Харьковской области.
Об исчезновении 9-летнего ребенка стало известно вечером 24 октября, когда родственники дозвонились в Харьковское райуправление полиции №1.
Ювенальные инспекторы в течение двух часов обнаружили ребенка у знакомых рядом с местом проживания.
Никаких противоправных действий в отношении девочки не было.
Тем временем мать беглянки была под мухой. Поэтому в отношении 43-летней женщины полицейские составили протоколы об административном правонарушении.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 13:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Убежала от пьяной матери: В Харькове полицейские искали 9-летнюю девочку".